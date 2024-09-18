Жінка з прихованою камерою обурилася, як кур'єр доставив посилки: мережа встала на його захист

Мережу не на жарт обурило відео, яке записала прихована камера. На ній водій доставки Yodel перекидав посилки клієнтки через майже двометровий паркан.

Деталі розповіла 33-річна британка Стеф Макінтош, пише видання New York Post. Саме вона і очікувала на кур'єра.

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Як все було

Того дня жінка дивилася телевізор, коли задзвонив телефон. Британка вирішила не підіймала слухавку, бо подумала, що це дзвонять шахраї, і тільки згодом побачила дві великі коробки на під'їзній доріжці, зрозумівши, що пропустила доставку. Коли жінка перевірила камери відеоспостереження, то була шокована через дії кур'єра.

Ми купуємо речі гуртом для нашого бізнесу, а потім перепродаємо їх. В одному із замовлень були статуетки – кілька з них розбилися, але могло бути й гірше,

– розповіла жінка.

Вона обурилася, що не отримала жодного сповіщення від служби доставки. А кур'єр замість того, аби лишити коробки за огорожею, перекинув їх через паркан.

Прихована камера показала, що насправді кур'єр робить з посилками: дивіться відео

Як на це відреагувала служба доставки

Пізніше з'явився офіційний коментар від представника Yodel.

Безпечна доставка посилок є нашим пріоритетом. Шкода, що досвід пані Макінтош не відповідав високим стандартам, до яких ми прагнемо. Зробимо все від нас залежне, аби гарантувати, що це більше не повториться,

– заявив він.

У соцмережах більшість людей заступилася за кур'єра, написавши: