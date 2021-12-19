Повсякденність у смаколиках: дотепні фото їжі від діджитал-мисткині
Джерело:Сolossal
Британська мисткиня переосмислює застосування звичних страв. Її абсурдні картини зачаровують своєю винахідливістю, а яскраві інгредієнти розбурхують апетит.
Нетривіальне застосування повсякденній їжі придумує художниця на ім’я Ванесса Мак-Кеовн. Дівчина з Лондону вже стала зіркою інстаграму завдяки своїй творчості.
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Створювати дотепні картини мисткиня почала ще у 2015 році. Тоді вона фотографувала мінімалістичні композиції на яскравому фоні.
Теніс / Фото Ванесси Мак-Кеовн
Яскраве тло знайшло своє місце у творчості Ванесси. Тепер дівчина поєднує колір, текстуру та їстівні предмети, створюючи цікаві та неоднозначні зображення. До останніх робіт художниці додалися картаті скатертини, кахельні стіни та контраст.
Зараз я хочу зробити свою роботу більш динамічною. Мені хочеться бути вільною від жорстких обмежень,
– зазначила Ванесса.
Дотепні композиції із їжею / Фото Ванесси Мак-Кеовн
У творчості дівчини присутні як пастельна, так і кислотна гами, які чудово поєднуються та надають атмосферності світлинам.
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Ванесса має особистий сайт, де публікує роботи, а також інстаграм, на який підписалися понад 100 тисяч осіб.
Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн
Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн
Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн