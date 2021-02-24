Посадити його в клітку і молитися: екзорцист назвав кота, який прославився в соцмережах, демоном

Маленького котика Пікселя, якому два роки, назвали демоном після того, як його власниця опублікувала фотографії в мережі.

Елісон Калхаген з Грін Бей, штат Вісконсин, США, розмістила в мережі фотографії свого кота Пікселя, маючи намір продемонструвати його "красу і вишуканість". Господиня його обожнює, але користувачі мереж постійно пишуть їй, що виглядає Піксель моторошно.

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Широкі очі кота породи корніш-рекс з іклами, що стирчать, викликають тривогу у людей, які засипають Елісон повідомленнями. В них вони повідомляють, що бояться її кота, якого порівнюють з "демоном сонного паралічу" і називають "самим моторошним котом на світі".



Кіт породи корніш-рекс Піксель / Фото The Sun



Широкі очі кота породи корніш-рекс викликають тривогу у людей / Фото The Sun



Користувачі мереж пишуть, що Піксель виглядає моторошно / Фото The Sun

Одне з таких повідомлень було від самопроголошеного екзорциста, який написав Елісон, що демон використовує її вихованця як "маріонетку", і наказав їй тримати пікселя в клітці і "знову і знову" молитися перед ним, щоб вивести демона.

Я екзорцист, за вашим котом є хмара, це демон, який використовує вашого кота як маріонетку, він не знає, як використовувати тіло вашого кота, тому він тренується, використовуючи своє обличчя,

– писали Елісон про кота в особисті повідомлення.

Американка, проігнорувала пораду екзорциста, але визнає, що Піксель часом теж її лякав і, що вона довго думала перед завантаженням деяких фотографій кота, вважаючи його вираз обличчя "занадто диким для загального огляду".

Незважаючи на демонічний вигляд Пікселя, Елісон стверджує, що насправді він "дуже люблячий кіт" і у нього понад 12 000 підписників у соціальних мережах.