Нова посада принца Гаррі розсмішила японців: вони перекладають її як "пеніс"

Принц Гаррі став Головним директором з питань впливу та зв'язків з громадськістю в стартапі BetterUp. В оригіналі назва його посади звучить як Chief Impact Officer, і часто її скорочують до абревіатури CHIMPO. Щоправда, в Японії це призначення герцога викликало хвилю жартів, адже там абревіатуру перекладають як "пеніс".

У соціальних мережах почали активно обговорювати та насміхатися над принцом. Новинний сайт SoraNews24 зібрав реакції японців, які вже уявляють, як герцог Сассекський представлятиметься під час відвідин їхньої країни.

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Реакція японців на нову посаду принца Гаррі

Ось деякі коментарі японців щодо призначення принца Гаррі на посаду CHIMPO:

"Уявіть, якби він приїхав до Японії та представився чиновникам як CHIMPO? Я б хотів побачити їхні обличчя!";

"Неважливо, якого ти віку – слово chimpo завжди викликає посмішку";

"Закладаюся, ця новина дуже повеселила хлопчиків з молодших класів";

"Будь ласка, хто-небудь, поясність йому, що це означає, аби потім не було непорозумінь".

Про призначення герцога Сассекського

Компанія BetterUp, де принц ГаррІ став Головним директором зі зв'язків з громадськістю, займається коучингом, консультуванням та менторством у питаннях психічного здоров'я. Герцог, якого призначили на посаду 24 березня, відповідатиме за стратегію продукту, публічні виступи на тему психічного здоров'я та благодійність. Крім того, принц Гаррі став "обличчям" BetterUp.