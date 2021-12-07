Порівняння довжиною у життя: фотограф відтворює світлини людей, яких знімав 40 років тому

7 грудня 2021 , 13:18
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Джерело:

Bored Panda

Британський фотограф Кріс Порше вже понад 40 років працює над особливим проєктом під назвою "Возз'єднання". Він фотографує одних і тих самих людей в одних і тих самих позах та місцях. Єдине, що їх розділяє та відрізняє – це величезна історія довжиною у життя.

Перші фотографії для проєкту Кріс зробив у 1970-х роках. А зараз він опублікував вже другу частину "Возз'єднання", в якій дорослі зустрілися зі своїм дитинством, а літні люди – зі своєю молодістю.

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Автор: Софія Гусєва