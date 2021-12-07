Порівняння довжиною у життя: фотограф відтворює світлини людей, яких знімав 40 років тому

13:18

Британський фотограф Кріс Порше вже понад 40 років працює над особливим проєктом під назвою "Возз'єднання". Він фотографує одних і тих самих людей в одних і тих самих позах та місцях. Єдине, що їх розділяє та відрізняє – це величезна історія довжиною у життя.