Попри негоду: в Індії молодята припливли на власне весілля у величезному казані
Джерело:The Guardian
Індійський штат Керала потерпає від масштабної повені – через сильні дощі річки вийшли з берегів, а населені пункти затопило. Проте негода не змогла стати на заваді справжньому коханню. Наречені, дата весілля яких припала на цей нелегкий час, знайшли величезний казан та припливли у ньому до місця церемонії.
Відео з їхньою мандрівкою на власне свято опублікували у соцмережах. На ньому видно, як молодята Акаш та Айшварія сидять у посудині, двоє чоловіків тягнуть її по воді у потрібному напрямку, а попереду йде фотограф.
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Молодята з Індії припливли на весілля у казані: дивіться відео
Казан, що послужив нареченим святковим транспортом, вони позичили у місцевому храмі. Молодята назвали це єдиним варіантом, який вони змогли вигадати та втілити у життя у найкоротший термін.
Пара успішно прибула до храму у сусідньому Талаваді, де й відбулася традиційна весільна церемонія. Ні повінь, ні нестандартний транспорт не зіпсували закоханим святкового настрою. Вони вважають, що завдяки цьому їхнє весілля стало унікальним та несхожим на будь-яке інше.
Це перетворилося у весілля, про яке ми навіть не могли мріяти,
– поділилася наречена з журналістами місцевого каналу Asianet.
Що відомо про негоду у Кералі
- Потужні зливи розпочалися у Кералі 11 жовтня, і з кожним днем ставали все сильнішими. Річки переповнилися водою та вийшли з берегів. Деякі мости та дороги зруйнувалися – населені пункти виявилися відрізаними.
- Влада штату повідомила, що тисячі людей евакуювали, і створили понад 100 рятувальних таборів для постраждалих.
- Попри це, не обійшлося без людських жертв. За останніми даними, 27 людей загинули, а ще десятки зникли безвісти.