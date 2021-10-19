Попри негоду: в Індії молодята припливли на власне весілля у величезному казані

Індійський штат Керала потерпає від масштабної повені – через сильні дощі річки вийшли з берегів, а населені пункти затопило. Проте негода не змогла стати на заваді справжньому коханню. Наречені, дата весілля яких припала на цей нелегкий час, знайшли величезний казан та припливли у ньому до місця церемонії.

Відео з їхньою мандрівкою на власне свято опублікували у соцмережах. На ньому видно, як молодята Акаш та Айшварія сидять у посудині, двоє чоловіків тягнуть її по воді у потрібному напрямку, а попереду йде фотограф.

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Молодята з Індії припливли на весілля у казані: дивіться відео

Казан, що послужив нареченим святковим транспортом, вони позичили у місцевому храмі. Молодята назвали це єдиним варіантом, який вони змогли вигадати та втілити у життя у найкоротший термін.

Пара успішно прибула до храму у сусідньому Талаваді, де й відбулася традиційна весільна церемонія. Ні повінь, ні нестандартний транспорт не зіпсували закоханим святкового настрою. Вони вважають, що завдяки цьому їхнє весілля стало унікальним та несхожим на будь-яке інше.

Це перетворилося у весілля, про яке ми навіть не могли мріяти,

– поділилася наречена з журналістами місцевого каналу Asianet.

Що відомо про негоду у Кералі