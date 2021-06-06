Поляк вкрав у магазині майже 600 лотерейних білетів: жодний з них не був виграшним

22-річний чоловік з польського міста Ілава вирішив випробувати свою удачу в лотереї. Проте, замість того, щоб купити білети, він вкрав їх – і не один чи кілька, а 591.

Чоловік зайшов до магазину і сказав, що хоче купити пляшку алкоголю. Поки продавчиня відійшла, щоб узяти її, він помітив пластикову стійку з білетами миттєвої лотереї, яка стояла біля прилавка.

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Він схопив її та швидко пішов з магазину, ймовірно, сподіваючись на величезний виграш. Проте, цього разу фортуна була не на його боці.

Працівник магазину викликав поліцію, і правоохоронцям вдалося затримати крадія. Поки вони розшукували його, чоловік встиг стерти захисні поля з білетів та виявив, що жоден з них не приніс йому й одного злотого. Натомість матеріальні втрати, яких він завдав магазину, склали 2500 злотих (18,6 тисячі гривень).

У поліції допитали чоловіка і пред'явили йому обвинувачення. Він зізнався, що вкрав білети. Покарання за крадіжку, яке передбачає кримінальний кодекс, – до 5 років позбавлення волі,

– повідомили правоохоронці.