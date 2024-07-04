У США поліція зупинила на дорозі НЛО: курйозні фото

Правоохоронці з американського округу Кроуфорд, що у Міссурі, помітили на дорозі унікальний транспортний засіб. Він був дуже схожий на космічний корабель прибульців.

Як з'ясувалося, машина в формі НЛО прямувала через округ Кроуфорд на автомобільний фестиваль до Розуелла, штат Нью-Мексико.

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Дорожній патруль зупинив водія через порушення правил дорожнього руху та прострочений номерний знак штату Індіана, вручивши йому письмове попередження.

Враховуючи трафік на автомагістралі, а також розмір та аеродинаміку його автомобіля, водій розумів, що існує великий потенціал для порушення правил дорожнього руху,

– повідомив співробітник відділу зв'язків з громадськістю та помічник шерифа Адам Карнал.

Правоохоронцям вдалося зробити кілька фотографій чудернацької машини, що схожа на НЛО. Після цього вони побажали учасникові фестивалю безпечної подорожі до місця призначення й відпустили.



У США поліція зупинила на дорозі НЛО / Фото Crawford County Sheriff's Office

Реакція користувачів соцмереж

Їхній допис зібрав понад 12 тисяч поширень у фейсбуці. Користувачі мережі у коментарях не приховували свого здивування та почали навперебій жартувати.