У США поліція зупинила на дорозі НЛО: курйозні фото
Джерело:New York Post
Правоохоронці з американського округу Кроуфорд, що у Міссурі, помітили на дорозі унікальний транспортний засіб. Він був дуже схожий на космічний корабель прибульців.
Як з'ясувалося, машина в формі НЛО прямувала через округ Кроуфорд на автомобільний фестиваль до Розуелла, штат Нью-Мексико.
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Дорожній патруль зупинив водія через порушення правил дорожнього руху та прострочений номерний знак штату Індіана, вручивши йому письмове попередження.
Враховуючи трафік на автомагістралі, а також розмір та аеродинаміку його автомобіля, водій розумів, що існує великий потенціал для порушення правил дорожнього руху,
– повідомив співробітник відділу зв'язків з громадськістю та помічник шерифа Адам Карнал.
Правоохоронцям вдалося зробити кілька фотографій чудернацької машини, що схожа на НЛО. Після цього вони побажали учасникові фестивалю безпечної подорожі до місця призначення й відпустили.
У США поліція зупинила на дорозі НЛО / Фото Crawford County Sheriff's Office
Реакція користувачів соцмереж
Їхній допис зібрав понад 12 тисяч поширень у фейсбуці. Користувачі мережі у коментарях не приховували свого здивування та почали навперебій жартувати.
- "Не зв'язуйтеся з прибульцями, у них може бути зброя з променями смерті";
- "Прибульці уже на Землі";
- "Воно явно не з цього світу";
- "Я вже не раз бачила у відділках поліції досить веселі фотографії транспортних засобів, які їдуть на такі заходи, як ці, або на дивні автомобільні з'їзди";
- "Це чудово! Люблю почуття гумору людей з вашого департаменту".