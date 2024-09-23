Американський поліцейський ловив порушників ПДР у костюмі півня: курйозне відео

У США лейтенант поліції Джонатан Озол із Сан-Франциско виконував свої обов'язки у костюмі півня. Правоохоронця в незвичному образі помітили під час патрулювання жвавого перехрестя.

Як пише видання SF Gate, Джонатан взяв участь в акції, яку провів місцевий департамент поліції у межах профілактики ДТП.

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У чому полягала акція

Джонатан одягнув яскраве вбрання, щоб продемонструвати, як багато водіїв не дають дорогу пішоходам – навіть таким яскравим та помітним, як він у цьому чудернацькому костюмі.

Цікаво! Інші правоохоронці також долучилися до акції, патрулюючи перехрестя в яскравих костюмах, зокрема єдинорога та великого птаха з "Вулиці Сезам", щоб провчити порушників правил дорожнього руху.

Закон штату вимагає від водіїв зупинятися перед пішоходами, які виходять на перехід у відповідному місці. На диво, багато автомобілістів навпаки тиснув на газ, а деякі під'їжджали надто близько до розмітки. Кожен, хто порушував правила, отримував штраф до 400 доларів.

Якщо ви не бачите когось у костюмі гігантської курки, значить, у нас дійсно проблема,

– зазначив Озол.

Скільки водіїв все одно порушили ПДР

У департаменті збилися з рахунку, скільки водіїв провалили тест: протягом перших 30 хвилин зловили вісьмох порушників. А у межах попередніх рейдів виписали від 30 до 40 штрафів. Ця безглузда акція, схоже, має позитивний вплив. Принаймні, поки поліціанти в костюмах несуть службу.

"Водії стають більш свідомими та обізнаними. Якщо вдасться врятувати бодай одне життя, значить, воно того варте", – підсумував лейтенант Озол.

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