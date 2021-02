Політ Сокола: в Саудівській Аравії збудують найдовший, найшвидший та найвищий атракціон – відео

Нові американські гірки, які зараз розробляються на Близькому Сході, стануть найдовшими, найвищими і найшвидшими у світі – їх швидкість сягатиме 250 км на годину. Тож, якщо ви любите приплив адреналіну, який супроводжується інтенсивними поїздками на американських гірках, ця новина може вас зацікавити.

Six Flags Qiddiya – мегапроект у сфері розваг, який буде заснований в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Парк займатиме площу у 32 гектари та представить 28 атракціонів і атракціони в шести тематичних країнах: The City of Thrills; Discovery Springs; Steam Town; Twilight Gardens; Valley of Fortune; and Grand Exposition.

Один з атракціонів, що стане частиною країни The City of Thrills, носитиме назву Falcon's Flight ("Політ Сокола) – це будуть найдовші, найшвидші та найвищі американські гірки у світі.

Шанувальники американських гірок у всьому світі з нетерпінням чекали цього атракціону з того часу, як це було оголошено, тому що ніде немає нічого схожого на нього. Зараз ми знаходимося на стадії проєктування з експертами intamin і командою інженерів.

– прокоментував генеральний директор Qiddiya Філіп Гас.

Falcon Flight, що стане найдовшим, найшвидшим та найвищим атракціоном: дивіться відео

Falcon's Flight вміщатиме 20 пасажирів та проїде близько 4 км, виконає маневр з вертикальним зануренням з обриву в долину глибиною 160 м з використанням прискорення магнітного двигуна (технологія LSM) і досягне безпрецедентної швидкості 250+ км/г в польоті. Оскільки атракціон стане найвищою конструкцією, пасажири будуть у захваті від панорамного виду, що відкриється їм з висоти 160 метрів. А спускаючись з гірки пасажири навіть зможуть відчути себе в невагомості.

Це не для людей зі слабкими нервами!,

– говорить Філіп Гас.



Проєкт Парку розваг у Саудівській Аравії / Фото Six Flags Qiddiya



Будівництво парку, розташованого приблизно за 40 хвилин від Ер-Ріяда, почалося у 2018 році. Відкриття парку, що стане головною визначною пам'яткою в Саудівській Аравії, планується у 2023 році.