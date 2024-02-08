Флешмоб має назву "Покажи себе у 21". Він закликає людей ділитися фотографіями себе у віці 21 року.

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Що відомо про цей флешмоб

Лише за перший тиждень в інстаграмі з'явилося понад 3,6 мільйона публікацій, в яких люди підтримали цей флешмоб. Попри те, що українські користувачі активно долучаються до цього тренду, вони не без побоювань обговорюють його походження, припускаючи, що за ініціативою можуть стояти різні сили – від любителів радянського минулого до компаній, які займаються розвитком штучного інтелекту.

Однак виявилося, що флешмоб бере свій початок у США. Його ініціатором став 43-річний працівник супермаркету з Аризони Даміан Рафф, який поділився фотографією, на якій він уперше п'є пиво з мамою у Мексиці у віці 21 рік. Ця вікова позначка є значущою в США, адже саме з цього віку дозволено купувати алкоголь, що для багатьох молодих людей символізує початок дорослого життя.



Даміан Рафф / Фото "По той бік новин"

Рафф, використовуючи функцію сторіз в інстаграмі, започаткував шаблон історії, який швидко набув популярності і переріс у глобальний тренд. Він поділився своїми враженнями з New York Times, зазначивши, що йому здається, він досі залишається тією ж дитиною, як і на фотографії.

Кількість людей, які писали мені повідомлення і додавали мене в інстаграм з усього світу, була шаленою,

– сказав чоловік.

Флешмоб "Покажи себе у 21" прокотився соціальними мережами, дійшовши від Instagram до Twitter та Facebook, і став особливим викликом для представників покоління X, яким довелося шукати паперові фотографії у своїх архівах. У той час як для молодших поколінь, чия юність припала на епоху розквіту смартфонів та селфі, знайти такі знімки було набагато простіше.

Що постили українці

Багато українців у соцмережах публікують фото відпочинку в Криму, а переселенці згадують, яким спокійним було їхнє життя в Донецьку чи Луганську. Також до флешмобу долучилися і наші захисники. На жаль, декому з них назавжди залишиться 21 рік.

Журналістка і засновниця сайту допомоги сім'ям загиблих учасників АТО "Небесна гвардія" Анастасія Береза написала про Даню, пілота FPV-дрона. На момент вторгнення йому було 19 років, він жив і працював у Бельгії, а в Україну повернувся воювати. Даня загинув під Бахмутом 30 листопада 2023 року, коли йому було 21 рік.



Дані назавжди залишився 21 рік / ANASTASIIA BEREZA