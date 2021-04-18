Подруги знімали відео у тікток, але їм завадила справжня мавпа: вона стала зіркою мережі

Користувачка тіктоку на ім'я Аніса опублікувала кумедний ролик, зйомки якого пішли не за планом. Вони з подругою хотіли зняти танцювальне відео, але помітили поруч із собою мавпочку. Дівчата вирішили поступитися їй місцем і подивитися, що ж буде далі.

Тваринка з'явилася майже одразу після того, як дівчата почали танцювати. Вона сіла позаду і з цікавістю спостерігала за подругами. Одна з них помітила її першою, і швидко вибігла з кадру. Друга дівчина також зорієнтувалася і пішла слідом за подругою.

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Коли тваринка залишилася одна, вона не розгубилася, а підійшла та доторкнулася до телефону. Гаджет впав на підлогу, але мавпочка не залишила його, і підняла. Після цього відео обірвалося.

Це коротке та динамічне відео швидко стало вірусним у мережі. Менше ніж за тиждень воно зібрало 22,3 мільйона переглядів та 3,6 мільйона лайків. Користувачі тіктоку також залишили тисячі веселих коментарів, в яких намагалися відгадати думки мавпи. Ось деякі з них: