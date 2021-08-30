Побив власний рекорд: американський блогер з'їв 120 нагетсів за 9 хвилин

У відео дев'ятирічної давності американському ютуберу Метту Стоуну, щоб з'їсти таку кількість нагетсів, знадобилося більше часу. 120 штук у 2012 році він поглинув за 14,5 хвилини.

Американець Метт Стоун вже багато років займається професійним поглинанням їжі. Він регулярно знімає про це ролики та викладає їх на ютубі, де вони набирають десятки мільйонів переглядів

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Щотижня Метт знімає відео, в яких поїдає гігантські бургери, величезні піци та гори вафель. І от нещодавно американець оновив власний рекорд 2012 року та з'їв 120 нагетсів з McDonald's за 9 хвилин і 23 секунди. Всі нагетси блогер запив склянкою дієтичної коли.

Американський блогер з'їв 120 нагетсів за 9 хвилин: відео

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