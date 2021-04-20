Побачити світ очима хижака: перша в історії зйомка з нашийної камери дикого вовка-одинака

Американська організація The Voyageurs Wolf Project займається вивченням вовків. Вони повісили камеру на вовка-одинака для дослідження його життя.

Проєкт Voyageurs Wolf спрямований на розуміння екології вовків в Національному парку Вояджерс і його околицях у знаменитому прикордонному районі Нортвудс в Міннесоті, США. Однак змусити вовків співпрацювати – не так вже й просто.

Це цікаво Нова посада принца Гаррі розсмішила японців: вони перекладають її як "пеніс"

Тому члени організації повісили нашийник з відеокамерою на хижака, що дало змогу дізнатися чим він займався цілий день. І хоча дослідники прорахувалися з розташуванням камери – огляд частково закриває вовча "борода", відео виглядає навіть цікавіше.

Камера була запрограмований на зйомку 30 секунд відео на початку кожної світлової години. Тож при 14-годинному денному світлі вдалося відзняти 7 хвилин відео. На основі цих кадрів дослідники змонтували майже трихвилинний ролик.

У цьому ролику вовк:

жує припасену оленячу ногу,

рибалить у річці,

бігає по лісі,

знову рибалить,

знову бігає по лісі,

і знову ловить вже третю рибу за день.

Що особливо цікаво, так це те, що цей вовк умів полювати й ловити рибу. Можна побачити, як він поїдає трьох різних риб, які були вбиті та з'їдені в одному місці на березі річки Еш,

– написали у Voyageurs Wolf Project.

Таким чином команда Voyageurs Wolf Project сподівається, що їх робота може запропонувати людям новий погляд на вовків.