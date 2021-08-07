На плоту з пінопласту: затримали чоловіка, який намагався доплисти з Малайзії до Мекки

У Малайзії 28-річному чоловіку відмовили у візі на міжнародну поїздку. Проте він не розгубився і знайшов вихід із ситуації.

Малазієць вирішив проплисти до Мекки вплав – 6 950 кілометрів без всякого човна. Він просто стрибнув у воду з пірса на пінопласті і поплив.

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Далеко поплисти йому не вдалося. Працівники порту злякалися за нього та кинулися у воду, щоб врятувати його. Але чоловік не дуже хотів, щоб його рятували – тому поривався кинутися в море знову. Працівникам порту довелося викликати поліцію, щоб вгамувати плавця. Коли поліція дізналася, що малазієць таким чином намагався дістатися до Мекки, щоб зробити хадж – його забрали до дільниці – для проведення тесту на наркотики.



Чоловік намагався доплисти на плоту з пінопласту з Малайзії до Мекки / Фото New Straits Times

Перевірка показала, що чоловік був абсолютно тверезий. Тож поліція постановила доставити молодика в психіатричну клініку – де лікарі зробили висновок, що якщо чоловіку не надати допомогу, то він і далі буде маніакально плисти в Мекку.

Після інциденту чоловік був доставлений до лікарні Пенанга для лікування та оцінки психічного здоров'я. Зараз він знаходиться в психіатричному відділенні Джалан Перак для подальшого лікування,

– сказав працівник поліції.



Малазієць вирішив проплисти до Мекки вплав / Фото New Straits Times

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