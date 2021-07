Першочергово принц Чарльз взяв участь у радіопрограмі, аби віддати належне і подякувати медикам і волонтерам за роботу під час світової пандемії коронавірусу. Він сказав, що був глибоко вражений самовіддачею Національної служби охорони здоров'я.

Також принц Уельський поговорив про музику та назвав декілька найулюбленіших треків. Особливу увагу він звернув на пісню Givin' Up, Givin' In, яку жіноче тріо The Three Degrees виконало на святкуванні його 30-річного ювілею. Саме ця композиція викликає у принца Чарльза "непереборне бажання встати і танцювати".

The Three Degrees – Givin' Up, Givin' In

Окрім цієї запальної пісні, він назвав ще 12 улюблених треків. Пропонуємо вам ознайомитися з вподобаннями принца Чарльза та послухати композиції, які стали частиною королівського плейлиста.

Barbra Streisand – Don't Rain On My Parade

Edith Piaf – La Vie En Rose

Diana Ross – Upside Down

Eimear Quinn – The Voice

Miriam Makeba – The Click Song

Peter Skellern – You're A Lady

Charles Trenet – La Mer

Old Blind Dogs – Bennachie

Dick Powell – Lulu's Back In Town

Fred Astaire and Ginger Rogers – They Can't Take That Away From Me

Catrin Finch – Tros Y Garreg

Bryn Terfel – Tydi a Roddaist