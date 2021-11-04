Плати і забирай: винахідлива мавпочка отримала викуп за вкрадену річ

Мавпочки – дуже розумні та кмітливі тварини, які не гірше за людей можуть повернути ситуацію на свою користь. Одна з них стала справжньою зіркою мережі завдяки своєму підприємницькому хисту. Вона обміняла вкрадені у чоловіка окуляри на пачку соку та потрапила на вірусне відео.

Ролик опублікував у твітері поліцейський з Індії Рупін Шарма. Він став свідком "перемовин" тварини та чоловіка.

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На відео видно, як мавпа сидить на високій металевій конструкції з окулярами в лапах, коли чоловік, що сподівався отримати їх назад, простягнув їй сік. Тваринка схопилася за пачку і потягнула її до себе, але чоловік тримав "викуп" міцно, аби мавпа зрозуміла, що він їй пропонує.

Подумавши якусь мить, хвостата крадійка погодилася на ці умови. Вона забрала сік із рук чоловіка, а натомість кинула йому окуляри.

Розумна мавпочка. Однією рукою забирає, іншою рукою віддає,

– підписав відео Рупін Шарма.

Відео розлетілося соціальними мережами та стало вірусним. Коментатори зауважили, що така поведінка властива багатьом індійським мавпочкам, що мешкають у храмах поруч з людьми. Особливо часто таке практикують тварини, що живуть у Бріндавані.