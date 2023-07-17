Аби якось вплинути на ситуацію, влада пропонує відлюдникам із невисокими доходами щомісячну допомогу в розмірі до 650 000 вон або ж 490 доларів.

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Довідка. На позначення таких людей існує спеціальний термін – хікікоморі. У 1990-х роках в Японії він описували надзвичайну соціальну замкнутість молоді.

Чому уряд забив на сполох

У Південній Кореї рівень народжуваності став одним з найнижчих у світі, а це провокує зниження продуктивності. Тож влада вирішила запропонувати відлюдникам щомісячну стипендію, щоб змусити їх вийти з дому.

Люди віком від 9 до 24 років із сімей з низьким рівнем доходу можуть отримати до 490 доларів як щомісячну допомогу на життя. Вони також можуть претендувати на субсидії на низку послуг у сфері:

охорони здоров'я,

освіти,

культурної діяльності,

отримати безкоштовні юридичні консультації,

та навіть провести корекцію зовнішності.

Такі дії спрямовані на те, щоб "молоді відлюдники відновили своє повсякденне життя та реінтегрувалися у суспільство".

Довідка. За даними Корейського інституту охорони здоров'я та соціальних питань, близько 340 000 людей віком від 19 до 39 років у країні (3% цієї вікової групи) вважаються самотніми або ізольованими. Дослідження також свідчать про зростання кількості одинаків у Південній Кореї. Водночас у країні зросла кількість людей, які померли на самоті.

Чи допоможуть гроші розв'язати проблему

Старша менеджерка компанії Seed:s, яка спеціалізується на програмах для хікікоморі, Кім Су Джин так не вважає. За її словами, молоді люди у Південній Кореї почуваються "пригніченими", тому що суспільство висуває до них певні вимоги.

Коли вони не можуть виправдати ці очікування, вони думають: "Я невдаха", "Мені вже пізно щось робити", – така соціальна атмосфера пригнічує їхню самооцінку і може врешті-решт відірвати їх від суспільства,

– пояснила вона.

Грошова допомога може бути "першим кроком" у розв'язанні проблеми, надалі має розпочатися підготовка безкоштовних високоякісних національних програм для самотньої молоді.