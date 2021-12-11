Перша партія вже розпродана: випустили вино зі смаком Oreo

Каліфорнійська виноробня Barefoot Wine в колаборації з виробником печива Nabisco розробила незвичайне вино. Нова продукція компанії випускається зі смаком Oreo.

Нове вино називається Barefoot X Oreo Thins Red Blen. Виробники стверджують, що напій з самого початку нагадував на смак улюблений десерт, адже виноградний купаж​ сам по собі дав такий результат

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Проте шоколадний смак вина все одно посилили шляхом додавання натуральних добавок – можливо навіть натерли печиво.

Вино, яке відправить ваші смакові рецептори в екстатичний тріп насиченого шоколадного задоволення. Насолоджуйтесь чудовою сумішшю ароматів ожини і темної вишні, які переходять в ніжні аромати шоколаду, печива і крему з подальшим гладким, стійким післясмаком,

– йдеться в рекламі вина.

Набір, який містить дві пляшки вина і упаковку Oreo Thins, можна придбати на сайті Barefoot. Печиво і вино – відмінна пара. Чекаємо на полицях супермаркетів України.