Щоб дізнатися, наскільки ви творча людина, пройдіть тест за картинкою від 24 Каналу.

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Для цього уважно подивіться на картинку та дайте відповідь на питання: Яку з цих різдвяних прикрас ви б вибрали, щоб відобразити вашу креативність?

Можливо це буде різдвяний віночок або традиційні мотанки? Не варто забувати і про класичні паперові сніжинки, які багато хто робив у дитинстві. Або ж інші ялинкові іграшки ручної роботи.



Розшифровку результатів ви знайдете нижче.



Обери українську різдвяну прикрасу / Фото 24 Каналу

Розшифровка результатів

Віночок, зроблений власноруч, обирають люди, які люблять творчість та хочуть створювати щось нове. Вони не бояться експериментів і готові до нових відкриттів. Також вони надзвичайно терплячі та погано ставляться до поспіху. Вони цінують ручну роботу і хотіли б мати щось унікальне. Вони – справжні новатори.

Традиційні мотанки обирають люди, які, як правило, мають глибокий зв'язок з українськими традиціями. Вони також цінують духовність і віру та поважають старі символи. Люди, які обирають традиційні мотанки, можуть визнавати в них не лише естетичну цінність, а й глибокий сенс, пов'язаний зі збереженням та відтворенням культурної спадщини.

Ялинкові іграшки ручної роботи обирають люди, які не бояться виділятися з натовпу. Вони люблять робити поробки, однак інколи їм бракне натхнення.

Паперові сніжинки обирають люди тонкої та вразливої натури, які цінують красу в простих речах. Вони також є людьми, які люблять створювати щось своїми руками. Вони усвідомлюють цінність природи та бережуть її. Однак щодо креативності – то вони не люблять створювати щось нове, адже вважають, що "все вже вигадали до нас".