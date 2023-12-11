Чи здатні ви швидко та рішучо діяти – розкаже психологічний тест за картинкою.

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Для цього відкиньте всі зайві думки і звільніть розум. Що ви бачите на картинці?



Що ви бачите на картинці / Фото ТСН

Що це означає

Віслюк, як показує практика, характеризує людей, у яких домінує права півкуля мозку. Це зазвичай активні та рішучі особистості. У них виражений емоційний інтелект і розвинена емпатія. Такі люди часто володіють лідерським потенціалом і вважають життя рухом.

Однак слабкістю цих осіб може бути надмірна імпульсивність. Вони можуть діяти на емоціях, не задумуючись, що часом створює проблеми і небезпеку. Також такі люди можуть погано сприймати критику, включаючи ту, що приходить від найближчих.

Тюлень, своєю чергою, вказує на перевагу лівої півкулі мозку, що свідчить про вроджених аналітиків. Серед них можна зустріти як творчих особистостей, так і бухгалтерів. Такі люди віддають перевагу обдуманим діям і мають розвинену інтуїцію.

Проте, головною слабкістю таких осіб може бути нерішучість. У критичних ситуаціях вони можуть вагатися, оскільки важко переносять стрес. Ще однією рисою є висока емпатія, що може спричиняти труднощі у передбаченні дій інших.