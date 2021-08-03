Переможець Євробачення-2006 Lordi завітав на вакцинацію у костюмі монстра: хто прийшов з ним

Лідер фінського гурту Lordi Томі Путаансуу у неділю, 1 серпня, отримав другу дозу вакцинивід COVID-19. Разом з містером Лорді до пункту вакцинації завітав і Санта Клаус.

Багато хто запам'ятав виконавців хеві-металу гурт Lordi, які перемогли на Євробаченні у 2006 році, саме завдяки їхнім фірмовим костюмам монстрів. Тож зовсім не дивно, що фронтмен гурту Томі Путаансуу прийшов на вакцинацію від коронавірусу у знайомому всім вбранні.

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Висвітлення цієї події в першу чергу спрямоване на те, щоб спонукати молодь пройти вакцинацію. Варто зазначити, що містера Лорді в одязі монстра одразу став вірусним у мережі.

Вони вставили мені в руку велику голку, і саме тому я приїхав сюди. Це була моя друга доза вакцини,

– сказав містер Лорді.



Переможець Євробачення-2006 Lordi з'явився на вакцинацію у костюмі монстра / Фото з інстаграму cityofrovaniemi



Лідер фінського гурту Lordi отримав другу дозу вакцини від COVID-19 / Фото з інстаграму cityofrovaniemi





Таким чином молодь Фінляндії мотивують до вакцинації від COVID-19 / Фото з інстаграму cityofrovaniemi

До пункту вакцинації також завітав Санта Клаус. При цьому він заявив, що був одним з перших, хто отримав вакцину вже давно. Тож скоріше за все, відомий чарівник прийшов підтримати містера Лорді.



Санта Клаус прийшов до пункту вакцинації у Фінляндії / Фото з інстаграму cityofrovaniemi

Нагадаємо, яким був виступ гурту Lordi на Євробаченні 2006 року: відео

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