Чоловік 7 разів зірвав джекпот у лотереї: він поділився секретами успіху

Чоловік, на ім'я Річард Лустіг став відомий тим, що виграв 7 разів у лотереї. Чоловік підкреслив 3 важливі поради, які, на його думку, можуть допомогти.

Відомо, що чоловік вигравав значні призи у період з 1993 по 2010 рік.

Дивіться також У США шанувальник "Зоряних війн" зірвав джекпот у "день саги"

Поради, що допоможуть виграти у лотереї

Щасливчик радить вибирати власні номери і дотримуватися їх кожен раз. Це може здатися нескладним, але за його словами, це може збільшити ваші шанси на виграш. Він наголошує на необхідності встановлення бюджету для гри в лотерею. Це допоможе уникнути непередбачуваних витрат і підтримувати здорову фінансову дисципліну. Чоловік підкреслює, що ніколи не варто використовувати гроші, призначені на орендну плату або на необхідні продукти, щоб купити квиток. Це важливо для збереження стабільності вашого життя.

За словами Річарда Лустіга, ці поради можуть зробити лотерею більш доступною і можливо навіть збільшити шанси на виграш.

Раніше ми писали, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

Час додати барв у буденність! А допоможе у цьомуЗахопливі слоти, рулетки та карткові ігри чекають на вас. Подаруйте собі шанс поринути у гральний процес разом із перевіреним та надійним онлайн-казино.