Пекучий рекорд: чоловік з'їв найбільше найгостріших у світі перців чилі за 10 секунд – відео

Канадець з'їв 3 плоди перцю чилі сорту "Каролінський жнець". Це найгостріший перець у світі.

Майк Джек потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за поїдання найгострішого у світі перцю чилі сорту "Каролінський жнець". За 9,72 секунди йому вдалося проковтнути 3 пекучих плоди. Відео цього процесу 27 січня опублікували на сторінці Книги Гіннеса у фейсбуці.

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Рекорд Майка Джека

Щоб встановити рекорд, Майку Джеку необхідно було з'їсти 3 плоди перцю за 10 секунд. Чоловік встиг проковтнути їх за 9,72 секунди. Щоб підтвердити це, йому довелося продемонструвати комісії, що у нього в роті нічого не залишилося.

Дивіться відео: Майк Джек з'їв 3 перці "Каролінський жнець" за 10 секунд

Обов'язковою умовою для підтвердження рекорду була вага плодів – кожен з них мав важити не менше, ніж 5 грамів. Крім того, канадцеві довелося надати комісії сертифікати, які підтверджували, що він вживав перець сорту "Каролінський жнець", а не будь-якого іншого.

Каролінський жнець

"Каролінський жнець" – сорт перцю чилі, який у 2013 році визнали найгострішим у світі та внесли до Книги рекордів Гіннеса. Офіційно він досі має такий статус, хоча наразі відома інформація про 2 інші сорти перцю чилі, які є нібито гострішими за нього.

Для порівняння, гостроту класичного соусу Табаско за цією шкалі оцінюють у 2500 – 5000 одиниць, а перцю Халапеньо – у 5000 – 8000 одиниць.



Плоди перцю чилі сорту "Каролінський жнець" / Фото Westland Peppers