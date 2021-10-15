Павуки-кіборги: митець створює чудернацькі механізми зі старих годинників

Мало хто любить павуків, проте цими істотами у стилі ретро-футуризму важко не захоплюватися. Майстер з Угорщини вдало передає павучі форми через деталі старих механізмів.

Чоловік створив вже сотні скульптур кіберпавуків. Художник заспокоює арахнофобів – ці створіння не повзають та не рухаються, як живі павуки.

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Угорський митець Пітер Шуці має нетипове захоплення – він любить створювати павуків. Хоч живі тварини дійсно можуть налякати своєю зовнішністю, механізми, які створює митець, дивують своєю витонченістю та красою.

Павуки із несправних механізмів вражають детальністю / Фото з інстаграму Шуці

Шуці виготовлює істот зі старих неробочих годинників. Митець розбирає механізми, полірує гвинтики, пружини та шестерні та формує з них тіло восьмилапих створінь.

Митець створює істот з деталей старих годинників / Фото з інстаграму Шуці

Чоловік створив вже понад 300 стимпанк-павуків. Кожен з них – унікальний, має особливий механізм та дизайн.

Що таке стимпанк Це – Це – вид фантастичного світу , який поєднує в собі технології майбутнього та вікторіанську епоху. Машини стимпанку працюють за допомогою парових технологій та механізмів, схожих на годинникові. Стимпанк використовується у коміксах, іграх та фільмах – фантастичний світ демонструє, як би виглядало суспільство далекого майбутнього, морально лишившись у ХІХ сторіччі.

25 років поспіль Пітер Шуці був провідним художником у розробці ігор. Безліч чудернацьких тварин, які фігурують у відеоіграх – творіння саме Шуці. Та чоловік вирішив, що час перенести віртуальних створінь в реальне життя та почав працювати над стимпанк-павуками.

Я створив багато монстрів, створив кілька світів чи не в кожному стилі віртуального світу... Але кілька років тому я відчув, що настав час створити щось інше. Тож я полишив комп’ютер і втілив у життя багато своїх ідей у ​​реальному світі,

– написав Шуці на своєму сайті.

Стимпанк-павуків можна придбати / Фото з інстаграму Шуці

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Чоловік має магазин, де можна придбати механічних істот. Митець зазначає, що люди, які мають арахнофобію, можуть позмагатися зі своїм страхом та почати звикати до восьмилапих гостів – механічні павуки не спричинять жодної шкоди власнику.