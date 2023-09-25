Сталося це тоді, коли в місцевих телевізійних новинах нагадали їм перевірити свій квиток.

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Подружжя розповіло представникам лотереї Південної Кароліни, що вони дивилися новини, коли почули, що хтось виграв приз у розмірі 200 000 доларів у розіграші Palmetto Cash 5. Однак щасливчики тоді ще не усвідомили, що мовилося про них.

Вау,

– пригадала думки дружина.

Зрештою, з'ясувалося, що саме подружжя виявилося переможцями. Квиток, придбаний у 3 Way Food Mart на Сілвер Блафф Роуд в Ейкені, збігався з усіма п'ятьма номерами: 4-29-30-32-33.

Куди пара витратить приз

Подружжя відмовилося розповідати деталі, однак дружина сказала, що призові у розмірі 200 000 доларів уже використано з користю.

Раніше ми писали, що у США чоловік зірвав куш у лотерею через помилку продавця. Така щаслива випадковість принесла переможцю 580 000 доларів. А ще одна американка використала для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався. Одного дня вона вирішила перевірити, чи щасливий цей номер, і купила білет у лотерею. Після розіграшу чоловік жінки перевірив комбінацію і повідомив їй, що вона виграла 50 000 доларів.

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