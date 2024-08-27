Англійський паб пропонує призи тим, хто вип'є 284 літри пива: що можна виграти

Один з барів у Британії вигадав, як залучити більше клієнтів, обіцяючи їм подарунки за випите пиво. Однак не всім відвідувачам ця ідея прийшла до вподоби.

Так, постійний клієнт британського пабу розвів цілу дискусію в коментарях на Reddit після того, як показав фото з акцією, оголошеною питним закладом.

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Він опублікував фото плаката з пабу, який висів у чоловічому туалеті. Тим, хто вип'є 100, 300 або 500 пінт елю, адміністрація закладу пропонує призи.

Умови прості:

Тим, хто вип'є 100 британських пінт (57 літрів), дадуть синю сорочку-поло. За 300 пінт (170,5 літра) – бордову версію сорочки. І чорну флісову кофту з написом "500 Club" та емблемою пабу для найвищого рівня в 500 пінт (284 літри).

Я б не хотів знати, коли я доберуся до 50 пінт, не кажучи вже про 300! І ви отримаєте тільки паршиву сорочку-поло. Бачив у чоловічому туалеті мого місцевого пабу,

– написав він.

Інші користувачі Reddit теж розкритикували схему, зазначивши, що вони не хотіли б брати участь у цьому. Осьо, що писати користувачі форуму: