Англійський паб пропонує призи тим, хто вип'є 284 літри пива: що можна виграти
Один з барів у Британії вигадав, як залучити більше клієнтів, обіцяючи їм подарунки за випите пиво. Однак не всім відвідувачам ця ідея прийшла до вподоби.
Так, постійний клієнт британського пабу розвів цілу дискусію в коментарях на Reddit після того, як показав фото з акцією, оголошеною питним закладом.
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Він опублікував фото плаката з пабу, який висів у чоловічому туалеті. Тим, хто вип'є 100, 300 або 500 пінт елю, адміністрація закладу пропонує призи.
Умови прості:
- Тим, хто вип'є 100 британських пінт (57 літрів), дадуть синю сорочку-поло.
- За 300 пінт (170,5 літра) – бордову версію сорочки.
- І чорну флісову кофту з написом "500 Club" та емблемою пабу для найвищого рівня в 500 пінт (284 літри).
Я б не хотів знати, коли я доберуся до 50 пінт, не кажучи вже про 300! І ви отримаєте тільки паршиву сорочку-поло. Бачив у чоловічому туалеті мого місцевого пабу,
– написав він.
Інші користувачі Reddit теж розкритикували схему, зазначивши, що вони не хотіли б брати участь у цьому. Осьо, що писати користувачі форуму:
- "Я щойно провів приблизно 9 місяців, працюючи в пабі, і мені стало зрозумілим, що я абсолютно не хочу закінчити, як постійні клієнти, котрі приходять в один і той же час кожного дня й п'ють одне й те ж. Багато з них сидять на самоті за власним вибором. Це виглядає як жалюгідне існування",
- "10 пінт щоп'ятниці ввечері протягом року, і це поло твоє на наступне літо, приятелю. Заткнись".