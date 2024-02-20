Психологічний тест від 24 Каналу може допомогти нам зрозуміти наші глибинні почуття та готовність до змін.

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Як проходити тест

Погляньте на абстрактне зображення та зосередьтеся на тому, що ви бачите:

Які фігури та образи приходять вам на думку?

Які емоції викликає це зображення?

Чи є в ньому якась рухомість або статика?

Запишіть перше, що спало вам на думку, не роздумуючи забагато.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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