У Нью-Йорку пожежник-стажер вирішив перетворити звичайний навчальний день на подію, яку його дівчина запам’ятає на все життя, пише NDTV. Такого кохана хлопця точно не очікувала.

Дивіться також Дядя Жора через 25 років освідчився дружині вдруге: відео зворушливої пропозиції

Оригінальне освідчення від пожежника у США

Освідчення відбулося під час Дня сім’ї у Пожежній академії FDNY на острові Рендаллс. Щороку майбутні пожежники запрошують рідних і друзів, щоб показати, чого навчилися за місяці підготовки до випуску. Це звичайна стандартна історія, нічого підозрілого.

Пожежник-стажер Джейсон Ральф вирішив скористатися цією нагодою, щоб зробити пропозицію своїй коханій Дасії Мур. Дівчина навіть не підозрювала про сюрприз і думала, що просто бере участь у показовій демонстрації.



Навчання пожежників у США / Фото FDNY

За сценарієм навчань Мур сиділа на підвіконні та чекала на "порятунок" із умовної пожежі. Тим часом Ральф у повному спорядженні спустився по мотузці зі стіни тренувального корпусу. Після успішної "рятувальної операції" він несподівано став на одне коліно та дістав обручку. У цей момент інші пожежники поруч підняли літери, з яких складався напис: "Виходь за мене заміж".



Пожежний освідчився дівчині під час навчань / Фото FDNY



Пожежники допомогли освідчитися колезі / Фото FDNY

Про цей випадок навіть написала у соцмережах пожежна служба Нью-Йорка: "Пожежник-стажер Джейсон Ральф у суботу під час Дня сім'ї став на одне коліно. Схоже, до організації цього освідчення долучилася вся команда".



Дівчина отримала пропозицію від пожежника / Фото FDNY

Історія швидко розлетілася соцмережами та зібрала багато теплих коментарів. Ось як люди відреагували на незвичайне освідчення:

"Це просто неймовірно! Він так гарно це продумав";

"Хлопці, дуже дякую. Тепер моя дівчина, з якою я зустрічаюся вже п’ять років, очікує від мене саме цього";

"Вона така розчулена, вона точно цього не очікувала";

"Як мило! Найкращі побажання щасливій парі!";

"Найкраща пропозиція на всі часи! Вітаю цю пару".



Освідчення пожежника під час демонстрації навичок / Фото FDNY



Пожежники допомогли освідчитися колезі / Фото FDNY

Допис про освідчення пожежника назбирав вже понад 173 тисячі вподобайок. Ці двоє стали справжніми зірочками у мережі. Приєднуємося до привітань!