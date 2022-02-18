Окрема кімната на задньому сидінні: чоловік перетворив машину у дім з ліжком та телевізором

Джордан Голд з Великої Британії креативно удосконалив свою машину, створивши у ній справжню затишну кімнату з ліжком та телевізором. Тепер там можна непогано відпочити.

Авто з чудовою зоною відпочинку

Процес створення зони відпочинку чоловік показав у тіктоці. Перед цим він перефарбував машину та затонував у ній вікна.

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Аби встановити у машину "ліжко" максимально можливого розміру, Джордан склав спинки задніх сидінь та вирізав з поролону матрац відповідної форми. Так м'яка частина зайняла увесь простір багажника та заднього ряду, немов справжнє двоспальне ліжко.

Далі чоловік встановив у машину повнорозмірний телевізор, а під матрац заховав різні потрібні йому речі, зокрема й необхідне приладдя для походів.

Наприкінці Джордан закрив вікна світлонепроникним матеріалом та розвісив у салоні гірлянди. Це створило по-справжньому затишну атмосферу.

Чоловік встановив ліжко і телевізор у легковий автомобіль: дивіться відео

Чоловікові вдалося власноруч зробити ідеальний транспорт для мандрівок та походів. Крім того, що машина справна і виконує свою початкову функцію, там можна відмінно відпочити після виснажливої дороги.

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