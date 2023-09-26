У тіктоці завірусилося відео, на якому видно, що вона без будь-якої допомоги в руках несе 13 величезних кухлів пива.

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Дівчина здобула широку популярність. Відео подивилися понад 57,7 мільйона разів і набрало понад 3,4 мільйона вподобань.

Офіціантка несе одразу 13 бокалів: дивіться відео

Глядачі відзначають, що в діях дівчини помітили не тільки силу, а й чітку техніку. Верена збирає 12 кухлів у невеликі кола по 6 штук, захоплюючи кожною рукою по два кола, потім ставить один на інший і засуває 13-й кухоль пива в середину.

Один із глядачів назвав офіціантку ідеальною жінкою, а інші просили її вийти за них заміж.

Що за... Я навіть не можу донести свій кухоль із кавою з кухні до дивана без серйозного збою,

– написав один із користувачів соцмережі в коментарях під відео.

Довідка. Октоберфест – це найбільше у світі свято пива. Попри свою назву, воно розпочинається в середині-кінці вересня в Мюнхені та приваблює до шести мільйонів людей з усього світу. Воно проводиться з 1810 року. За даними компанії Oktoberfest Tours, у середньому за рік на фестивалі споживається 6,9 мільйона літрів пива.