Один з найбільших джекпотів в історії США: американець виграв у лотерею 700 мільйонів доларів

Американець з Каліфорнії виграв у лотерею Powerball майже 700 мільйонів доларів. Цей джекпот став сьомим серед найбільших виграшів у лотерею за всю історію США.

Ім'я переможця поки що не розголошують. Відомо лише те, що у його білеті зійшлися усі 6 чисел, включно з бонусним номером Powerball – 12, 22, 54, 66, 69 та 15.

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Точна сума виграшу – 699,8 мільйона доларів (18,4 мільярда гривень). Переможець повинен буде обрати – отримувати суму ануїтентом протягом 29 років чи одноразовим платежем, але у розмірі 496 мільйонів доларів (понад 13 мільярдів гривень). Але, що б він не вибрав, виграш буде оподатковуватися.

Виграти такий великий джекпот стало можливо завдяки тому, що ніхто не забирав головний приз вже протягом 40 розіграшів лотереї – з 5 червня. Тому його розмір поступово виріс майже до 700 мільйонів.

До цього часу найдовше в історії Powerball джекпот не вигравали протягом 36 розіграшів, тож щасливчик не лише заробив величезну суму грошей, а й встановив рекорд.

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