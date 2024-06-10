Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

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Як проходити тест

Перед вами чотири зображення парасольок. Подивіться на них уважно та інтуїтивно оберіть ту, яка вам найбільше подобається. Ваш вибір допоможе визначити ваш рівень агресивності.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів