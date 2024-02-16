Цей психологічний тест від 24 Каналу пропонує вам вибрати один з музичних інструментів та дізнатися, як він відображає ваші внутрішні прагнення та життєві орієнтири.

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На зображенні представлено різні музичні інструменти. Оберіть інструмент, який вас найбільше приваблює або з яким ви асоціюєте себе.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів