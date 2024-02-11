Цей психологічний тест від 24 Каналу є ключем до розуміння вашої фобії.

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Уважно подивіться на зображення з різними метеликами. Оберіть метелика, який приваблює вас найбільше, зосереджуючись на кольорі, а не на формі або розмірі.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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