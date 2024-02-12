Цей психологічний тест від 24 Каналу пропонує вам вибрати один з чотирьох зображень маяків у різних погодних умовах, щоб допомогти визначити вашу готовність до життєвих викликів та способи їх подолання.

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Як проходити тест

Розгляньте кожне зображення: Подумайте, яке з них найбільше резонує з вашим поточним емоційним станом або життєвими переживаннями. Не поспішайте: Дайте собі час на роздуми перед тим, як зробити вибір. Ваша інтуїція може допомогти вам визначити, який маяк найкраще відображає ваші внутрішні почуття. Прислухайтеся до своїх відчуттів: Зверніть увагу на емоції та думки, які виникають, коли ви дивитесь на кожен маяк.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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