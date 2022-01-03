Новий образ Валькірії: Тесса Томпсон показала свій костюм з фільму "Тор: Кохання та грім"

Акторка Тесса Томпсон постала в новому образі Валькірії. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці у твітері.

На початку 2021 року в Австралії компанія Marvel Studios почала зйомки фільму "Тор: Кохання та грім". Це буде двадцять дев'ята картина кінематографічного всесвіту Marvel.

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Творці фільму та актори час від часу показують процес зйомок, публікуючи у мережі фотографії. Таким чином, автори "Тор: Кохання та грім" дражнять своїх шанувальників та відкривають завісу тайни, – що ж Тайка Вайтіті приготував для свого другого фільму.

3 січня акторка Тесса Томпсон опублікувала на своїй сторінці селфі в образі Валькірії. Варто зазначити, що костюм героїні зазнав змін у порівнянні з тим, що носила Валькірія в першій частині стрічки. Броня Валькірії тепер складається з чорно-білих елементів, крім того, змінилася й зачіска.

Образ Тесси Томпсон у фільмі "Тор: Раґнарок" / Фото кадр зі стрічки "Тор: Раґнарок"

"Тор: Кохання та грім" є продовженням фільмів "Тор", "Тор: Царство темряви" і "Тор: Раґнарок". Сценаристом і режисером стрічки знову став Тайка Вайтіті. До головних ролей повернуться всім знайомі актори:

Кріс Хемсворт – зіграє бога Грому;

Наталі Портман – повторить роль Джейн Фостер;

Рассел Кроу – втілить образ бога Зевса.

Прем'єра стрічки "Тор: Кохання та грім" в Україні запланована на