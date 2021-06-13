Заміське життя і домашнє господарство: представили нове доповнення до гри The Sims 4 – трейлер

Разом з анонсом оновлення EA і Maxis опублікували офіційний трейлер пакету Cottage Living. На шанувальників The Sims 4 чекає нова локація, нові заняття та нові розваги.

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За сюжетом Cottage Living, персонажі гри переїжджають за місто – у невеличке Хенфорд-он-Бегли. Там вони розпочинають облаштовувати своє нове життя та створювати справжнє фермерське господарство. Їм потрібно буде вирощувати овочі, фрукти та злаки, розводити тварин та доглядати за ними.

Офіційний трейлер The Sims 4 Cottage Living: дивитися відео

З презентаційного відео зрозуміло, що на персонажів The Sims 4 чекає цікавий час з усіма плюсами та мінусами спокійного життя у невеличкому містечку. Вони будуть спілкуватися з сусідами, ростити курей, кроликів, корів та навіть лам, брати участь у виставках та ярмарках, знаходити нові хобі і просто насолоджуватися життям посеред мальовничої природи.

Доповнення буде доступним з 22 липня, а тим, хто завантажить його до 2 вересня, пропонують приємні бонуси – велосипед, фігурку садового гнома та прикрашене ліхтариками дерево.