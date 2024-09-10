Аби встановити рекорд: новенький Nissan Qashqai з водієм скинули з висоти 65 метрів
Джерело:Книга рекордів Гіннеса
У передмісті Парижа, що у Франції, встановили новий світовий рекорд із банджі-джампінгу на авто. Nissan Qashqai 2024 із водієм за кермом скинули на мотузці з висоти 65 метрів.
Відео трюку вже опублікували на офіційному ютуб-каналі Книги рекордів Гіннесса.
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Відомо, що за кермом авто був французький гонщик і каскадер Лоран Ласко. З машини прибрали все зайве, залишивши лише передню панель та водійське крісло.
Для Nissan Qashqai довелося зробити спеціальний банджі: еластичний канат повинен був витримати вагу машини та водія. Стрибок вийшов ефектним та обійшовся без інцидентів. Після встановлення рекорду авто з водієм успішно опустили на землю.
Nissan Qashqai з водієм скинули з висоти 65 метрів: дивіться відео
Що про це кажуть у компанії Nissan
Директор із маркетингу Nissan Жером Біге пояснив, що такий трюк символізує величезний скачок вперед, який здійснив Qashqai, змінивши сегмент кросоверів.
Цікаво! Екстремальні види спорту – не чужі для Nissan Qashqai. Раніше у рекламних відео кросовер перетворювався на скейт та дошку для серфінгу.