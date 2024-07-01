Жінка з Німеччини заявила, що в неї вкрали 30 літрів пива: чим все закінчилося

У німецькому місті Швебіш-Галль стався курйозний випадок. Жінка звернулася до поліції і поскаржилась на крадіжку бочки з 30 літрами пива.

Відомо, що інцидент стався 29 червня.

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Потерпіла звернулася до поліції, заявивши, що невідомі вкрали в неї 30-літрову бочку з пивом, яка зберігалась у гаражі. Правоохоронцям вона пояснила, що пиво було призначене для вечірки.

Куди поділося пиво

Іноді найпростіші ситуації можуть набувати несподіваних поворотів. Справа про крадіжку пива, яка, на перший погляд, здавалася серйозним інцидентом, вирішилася надзвичайно кумедним і несподіваним чином протягом одного дня.

Як розповіла пізніше потерпіла правоохоронцям, її сусід побачив, що пиво "неналежним чином" зберігається. Тому чоловік забрав пиво до себе додому й приніс його на вечірку "з правильною температурою".

Він пояснив, що зробив це з добрих намірів, бажаючи, щоб пиво залишилося свіжим і смачним. Вечірка, на яку сусід приніс пиво, виявилася чудовим завершенням дня.