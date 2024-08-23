Німецький корвет прибув до Лондона під музику із "Зоряних воєн"

Корвет класу "Брауншвайг" німецького військово-морського флоту зайшов під епічну музику. Його супроводжував "Імперський марш" – саундтрек до фільму "Зоряні війни".

Цікаво, що цей звук часто асоціюється із головним лиходієм Дартом Вейдером.

До теми Прем'єр Індії вже в Україні: Укрзалізниця показала, як "готувалася" до його приїзду

Телерадіокомпанія BBC опублікувала кадри, на якому корвет буксирують заднім ходом через Темзу біля Тауерського мосту. У той час на палубі стояли моряки, а з колонок грав "Імперський марш" із саундтреку до фільму "Зоряні війни".

Що каже влада

Речник німецького ВМС пояснив журналістам, що вибір музики був за капітаном та не мав "жодного глибинного сенсу".

Соцмережі просто вибухнули сміхом після перегляду цього відео. Ось, що люди писали у коментарях: