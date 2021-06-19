У Німеччині викинули у смітник дорогоцінні картини 17 століття

У травні у смітнику на станції техобслуговування поблизу Вюрцбурга у Баварії знайшли 2 старовинних та дуже цінних картини у рамах. Чоловік, що виявив їх, відніс полотна до поліції.

Спеціалісти припускають, що картини написані відомими митцями 17 століття – нідерландським художником Самуелем ван Хогстратеном та італійським митцем П'єтро Белотті. Первісна оцінка мистецтвознавця показала, що обидва полотна є оригінальними.

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Що відомо про картини



Картина Самуеля ван Хогстратена / Фото Polizei Köln

Перша картина – портрет хлопчика у червоному капелюсі, автором якого є Самуель ван Хогстратен. Точна дата її створення невідома, але художник активно займався творчістю у період 1627 – 1678 років. Друге полотно – автопортрет італійця П'єтро Беллоті, який жив з 1625 до 1700 року.



Автопортрет П'єтро Беллоті / Фото Polizei Köln

Ці картини мають велику мистецьку та матеріальну цінність. Одна з робіт Самуеля ван Хогстратена у 2019 році пішла з молотка на лондонському аукціоні Bonhams за 50 062 фунти стерлінгів (майже 70 тисяч доларів або 1,9 мільйона гривень). Це дає підстави припускати, що знайдена картина також може коштувати великих грошей.

Наразі поліція Кельна намагається знайти бодай якусь інформацію про ці картини, їхніх власників та те, як полотна опинилися на смітнику.

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