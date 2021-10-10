Ніби з суші-бару: у мережі показали дивну тварину, дуже схожу на шматочок лосося

Відкладайте імбир, соєвий соус та не тягніться до васабі. Перед вами ізопод – живе створіння, яке показали в японському акваріумі. Дивовижна тварина розбурхала соцмережі та апетит майже 30 тисяч людей.

Ні, це не шматочок лососю – це хижий паразит, який може принести багато шкоди морським мешканцям.

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Японський акваріум Фукусіма показав це дивне створіння у своєму твітері. Істота має 3 сантиметри в довжину та неймовірне рожеве забарвлення, яке робить тварину схожою на японські суші.

Співробітники повідомили, що це – один з ракоподібних ізоподів, які поширені на суші та у морі.

Знаменитість у формі нігірі, ймовірно, належить до роду Rocinela, який налічує понад 40 видів,

– зазначила робітниця акваріуму Май Хібіно.

За словами науковців, ізоподи Rocinela є паразитами, на відміну від своїх родичів. У той час, як інші ракоподібні харчуються мертвими залишками тварин, ці хижаки прикріпляються до живого створіння та облаштовують собі затишне місце.

Вчені розповідають, що ізоподи розташовуються на спині свого "годувальника" чи серед внутрішніх органів морського мешканця.

Більшість представників роду виглядають тьмяними і бурими, але можливо, що знаменитий ізопод, з’їв більше, ніж просто їжу від одного зі своїх колишніх господарів,

– сказала Хібіно.

Вчені припускають, що тварина, якою харчувався ізопод, могла змінити колір паразита на рожевий.

Звідки взявся суші-ізопод

Науковці розповіли, що дивне створіння спіймали поблизу Хоккайдо. Ракоподібне виловили на глибині від 800 до 1200 метрів. За словами рибалок, було схоже на те, що суші-хижак встиг перекусити перед виловом.

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На жаль, з’ясувати, чим харчувався рожевий ізопод, вчені не можуть.

Ці тварини з’явилися приблизно 300 мільйонів років тому. Нині є понад: вони можуть разюче відрізнятися за розміром – від кількох міліметрів до півметра. Різноманітний в ракоподібних і колір – тварини можуть бути білими, сірими, напівпрозорими, коричневими, червоними та зеленими. А от колір, яким відзначився суші-ізопод є винятковим – жоден вид не моє такого "смачного" забарвлення.