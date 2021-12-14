NFT-картинку за 300 тисяч доларів продали з аукціону в сто разів дешевше: як це сталося

Однією з найпрестижніших NFT-колекцій цифрових аватарів є "Нудьгуючі мавпи" (Bored Apes). Одну з них криптоаукціоніст, на ім'я Макс збирався виставити на продаж за 300 тисяч доларів. Проте зробив хибодрук.

Свою "Нудьгуючу мавпу #3547" Макс збирався виставити на аукціоні за початковою ціною 75 ефіріумів (близько 300 тисяч доларів). Проте помилився та зробив хибодрук, вказавши суму в сто разів менше – 0,75.

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Варто зазначити, що найдешевша NFT-картинка з цієї серії коштує близько 210 тисяч доларів США.

"Нудьгуючі мавпи" (Bored Apes) / Фото CNet

Через бот, запрограмований на пошук уцінених товарів, "Нудьгуючу мавпу #3547" одразу ж придбали без торгів. Угода була провернута негайно, тож Макс навіть не встиг натиснути кнопку "скасування".

Нудьгуюча мавпа #3547 / Фото CNet

Новий власник "Нудьгуючої мавпи" одразу ж виставив її на продаж за ціною 59,99 ефіріумів (близько 250 тисяч доларів).