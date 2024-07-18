Ви такого точно не їли: жінка шокувала соцмережі незвичною начинкою для піци

За останні роки піца стала однією найбільш популярних страв у світі, маючи безліч начинок та варіацій: від класичних до абсолютно незвичних. Ідеєю незвичної начинки поділилася жінка на популярному форумі Reddit.

Але це викликало подив у людей, адже її вибір начинки виявився доволі незвичним.

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Користувачка Krissy_loo похвалилася тим, що з'їла фісташкову піцу. Якщо подивитися на піцу, то вона має практично такий самий вигляд, як і будь-яка інша, за винятком того, що по її верхівці розкидані подрібнені горіхи.



Піца, яку скуштувала жінка / Фото Reddit

Як на це відреагували користувачі соцмереж

Після того як вона поділилася горіховим рецептом, про нього заговорили багато хто, і, схоже, думки людей розділилися. Одні хотіли спробувати незвичайне поєднання, інші просто не могли повірити в те, що бачать.

"Я вже пробував щось подібне, тільки з бараниною зверху. Було смачно".

"Чорт, це виглядає так смачно".

"Я й гадки не мав, що фісташки можуть бути начинкою для піци, поки мій італійський колега не розповів мені про одну, яку він їв на Сицилії".

Жінка зізналася, що смак був досить непоганим, хоча зазвичай вона віддає перевагу солоним стравам.

Унікальна, але занадто солодка на мій смак. Я б не купила її знову, оскільки віддаю перевагу більш солоній їжі,

– додала вона.

Цей смак дуже популярний на Сицилії (Італія). Якщо пошукати в інтернеті, то можна виявити, що це поширена начинка, яку використовують під час приготування італійської вуличної їжі.