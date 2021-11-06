Неймовірний рекорд: підліток зібрав 300 кубиків Рубіка на одноколісному велосипеді

Книга Гіннеса переповнена незвичайними рекордами, і нещодавно 17-річний Джессі Бредфорд з Канади встановив один із них. Він зібрав 300 кубиків Рубіка, увесь час втримуючи рівновагу на одноколісному велосипеді. Для цього йому знадобилося трохи більше, ніж 2 години.

Шлях до рекорду

Стати володарем титулу Книги рекордів Гіннеса Джессі мріяв ще з дитинства. Саме тому він розпочав займатися та вдосконалювати свої навички у складанні кубиків Рубіка ще з 7 років. Юнак неодноразово брав участь у змаганнях любителів цієї головоломки.

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Відносно нещодавно Джессі навчився кататися на одноколісному велосипеді. Він вирішив об'єднати своє захоплення кубиками та велосипедом, щоб ускладнити завдання.

18 липня 2021 року Джессі спробував встановити рекорд, і йому це вдалося. Сидячи на велосипеді, він зібрав 300 кубиків Рубіка за 2 години та 13 хвилин. За словами хлопця, напруження було у нього лише на початку випробування, але доволі швидко він увійшов в ритм.

Я думав про те, як сильно цього хотів,

– поділився юнак.

Таким чином він перевершив досягнення попереднього рекордсмена американця Калеба МакЕвоя, який у 2018 році склав на велосипеді 250 кубиків за 2 години і 35 хвилин.

Про занесення Джессі до Книги рекордів Гіннеса йому повідомили електронною поштою. "Вони надіслали мені листа, я перевірив сайт, і побачив це. Я дійсно не міг повірити. Це було божевіллям", – розповів хлопець місцевому виданню Brooks Bulletin.

Джессі не хоче зупинятися на досягнутому. Він вже працює над встановленням ще одного рекорду, і планує зробити це наступного року.