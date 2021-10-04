Неймовірна удача: данець знайшов тисячолітній скарб, вперше взявши до рук металошукач

Чоловік випадково знайшов тисячолітній скарб – золоті прикраси часів Залізного віку. Дослідники стверджують, що це може бути сховок тогочасного вождя.

Щасливчик випадково виявив один із найбільших скарбів країни.

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Новачкам щастить – як чоловік виявив золото

Данець Оле Шитц ніколи не брав до рук металошукача. Вперше він познайомився з цим пристроєм у грудні 2020 року, коли протестував його у Віндельєві, на землі свого колишнього однокласника.

Через кілька годин Оле виявив неймовірну знахідку – золоті медальйони та монети, яким виявилося 1,5 тисячі років.

Великий скарб став окрасою Музею Вейле / Фото Музею Вейле

Спочатку чоловік не повірив, що знайшов щось вартісне. Перша знахідка нагадувала маленький шматок зігнутого металу. Оле подумав, що це залишки бляшаної банки, проте все ж зробив фото та надіслав до Музею Вейле.

Виявилось, що "бляшанка" – це справжнє тисячолітнє золото, а Оле Шитц випадково виявив один з найбільших скарбів Данії.

Що можу сказати, це – втілення немислимої вдачі. Площа Данії – 43 тисячі квадратних кілометрів, а я випадково поставити детектор саме тут,

– розповів щасливий шукач.

Оле виявив дивовижний скарб на полі свого друга / Фото Музею Вейле

Що знайшли науковці

Археологи, яких повідомили про старовинну знахідку, працювали над розкопками золота до серпня 2021 року.

Вони виявили 22 золотих медальйони розміром з блюдця, монети та прикраси. Скарбам виповнилося щонайменше 1,5 тисячі років.

Також науковці знайшли золотий браслет, який чудово зберігся.

Браслет датується серединою 6 століття / Фото Музею Вейле

Кому належало золото

Загальна вага скарбу – майже кілограм. Вчені стверджують, що зробити такий сховок могла тільки надзвичайно багата та могутня особа.

Лише представник абсолютної верхівки суспільства міг би зібрати скарб подібний до того, який знайшли ми,

– заявила керівниця досліджень Музею Вейле Мадс Равн.

Археологи впевнені, що золото могло належати отаману Залізної доби, який керував тогочасними ремісництвами.

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Що відомо про прикраси

Скарб датується серединою VI століття – тогочасне суспільство володіло територією Віндельєва до того, як туди прийшли вікінги.

Скандинавські варвари – що відомо про вікінгів Вікінги розселилися по Скандинавії у Вікінги розселилися по Скандинавії у VIII—XI століттях . Вони були вправними мореплавцями та безжальними воїнами, які швидко захоплювали землі. До Данії вікінги прийшли приблизно у VIII столітті. Вони брали з населення данину, яку назвали "данегельд" – "данські гроші". Згодом вікінги спільно з данцями завойовували південні території та активно співпрацювали.

На артефактах були викарбувані символи, невідомі науковцям. Один медальйон має зображення чоловіка з конем та птахом. Над головою воїна розташовані руни, які перекладаються як "хаур"– "високий".

Можливо, медальйон зображає тогочасного вождя / Фото Музею Вейле

Медальйон такого типу називається брактат. Вчені припускають, що він міг бути викарбуваний на честь вождя, який і закопав скарб.

За скандинавськими міфами, слово "хаур" також пов’язане з Одіном, богом мудрості та війни.

Також археологи виявили брактат із зображенням римського імператора Костянтина Великого, який володарював приблизно 1,7 тисячі років тому. Це свідчить про те, що тогочасні мешканці Віндельєва торгували з іншими суспільствами.

Золото зберігається в музеї. Його досліджують науковці / Фото Музею Вейле

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