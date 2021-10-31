Netflix провів захід за мотивами "Гри в кальмара" з нагоди Геловіну: веселе відео з події

Вплив корейського серіалу "Гра в кальмара" на попкультуру став дуже очевидним в цей Геловін. У корейському районі Лос-Анджелесу стрімінг-платформа Netflix провела захід за мотивами серіалу "Гра в кальмара". Весела подія була присвячена святу Геловін.

Відеозвітом події, що відбулася у центрі Лос-Анджелеса, Netflix поділився у своїх соцмережах. На ньому можна побачити, що на заході, який пройшов у дусі популярного корейського серіалу "Гра в кальмара", організатори відтворили ряд дитячих ігор, зображених у багатосерійній стрічці.

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Керовані кількома людьми в червоних комбінезонах, учасники були схвильовані можливістю взяти участь без будь-якого смертельного ризику. Відвідувачі заходу могли випробувати себе в грі "червоне світло – зелене світло", перевірити власну удачу в підкиданні паперових конвертів і скуштувати спеціальні солодощі з розтопленого цукру. Крім того, учасники могли відпочити на ліжках, що нагадують спальні місця героїв серіалу і просто поїсти страви з корейської кухні.

Червоне Світло! Зелене світло! Як сюрприз до Геловіну, ми відродили Гру в кальмара в корейському кварталі Лос-Анджелеса як одноденну подію для місцевих жителів, які наважилися грати,

– написав у твітері Netflix.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року.



У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничому випробуванні на виживання. Їм потрібно зіграти у шість дитячих ігор. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів). При цьому учасники, що вибули з гри позбавляються життя.



Серіал став найуспішнішим запуском Netflix за всю історію стрімінгового сервісу. За 27 днів після прем'єри його подивилися 111 мільйонів глядачів.

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