Несподівано: ведмідь розслабляється у джакузі одного з жителів Теннессі – кумедне відео

Коли сонце піднялося над великими димчастими горами штату Теннесі, чорний ведмідь вирішив поніжитися в гарячій ванні.

У той час як житель міста Гатлінбург, штат Теннесі, США, Тодд Требоні намагався випити свою ранкову каву, чорний ведмідь пройшовся по поручнях ґанку його орендованої хатинки. Довго не думаючи тварина стрибнула у гідромасажну ванну.

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Незваний гість почувався як удома: розслаблявся та плавав у джакузі.

Він у моєму джакузі. Я радий, що я не був у джакузі в цей час,

– коментує подію чоловік.