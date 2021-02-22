Несподіваний гість: у США ведмідь завітав на домашню вечірку до діджея – курйозне відео

На ютуб-каналі Inside Edition з'явилося кумедне відео з домашньої вечірки рієлтора Джоді Флеммінга з Ешвілла, що у Північній Кароліні, США. До нього у гості завітав непроханий гість. Ні, це не його надокучливий колега з роботи – це справжній ведмідь.

У вільний час чоловік займається діджеїнгом і створює власні музичні сети. У черговий раз, коли він стояв за пультом та проводив пряму трансляцію домашнього виступу для своїх підписників у соціальних мережах, за його спиною з'явився дикий чорний ведмідь. Задні двері будинку були зачинені, а тому увійти на вечірку з власним діджеєм звірові не вдалося. Попри це, було схоже, що він почав пританцьовувати під ритми музики на вулиці. –

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Джоді Флеммінг був настільки захоплений улюбленою справою, що не одразу помітив лісового гостя. Приблизно через хвилину після його візиту, чоловік обернувся і спокійно прогнав ведмедя, наче нічого незвичного не сталося.

Мене це не дуже злякало. Я просто подумав, що це крутий досвід, і я був радий, що він насолоджується музикою,

– сказав Джоді Флеммінг.

Ведмідь прийшов на домашню вечірку до діджея